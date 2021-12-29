Эксперты прокомментировали слова Путина о криптовалюте

Президент решил придерживаться середины.

Владимир Путин упомянул криптовалюту во время видеосовещания с членами правительства. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент нейтрально относится к цифровой валюте.

Глава государства сказал о том, что у России есть определенные конкурентные преимущества в этой сфере, особенно в "майнинге". Он имел в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры.

Я бы просил и Правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты. Владимир Путин.

Таким образом, Путин на той стороне, чтобы не запрещать криптовалюту, а регулировать ее. Напомним, ранее против крипты высказался Центральный Банк. Позже ЦБ пришлось отвечать на критику.

Фото: сайт президента РФ