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Эксперты прокомментировали слова Путина о криптовалюте
Сегодня, 9:06
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Эксперты прокомментировали слова Путина о криптовалюте

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Президент решил придерживаться середины.

Владимир Путин упомянул криптовалюту во время видеосовещания с членами правительства. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент нейтрально относится к цифровой валюте. 

Глава государства сказал о том, что у России есть определенные конкурентные преимущества в этой сфере, особенно в "майнинге". Он имел в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры. 

Я бы просил и Правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты.

Владимир Путин.

Таким образом, Путин на той стороне, чтобы не запрещать криптовалюту, а регулировать ее. Напомним, ранее против крипты высказался Центральный Банк. Позже ЦБ пришлось отвечать на критику. 

Фото: сайт президента РФ

Теги: криптовалюта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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