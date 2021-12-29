Банк России ответил на критику по поводу своего предложения запретить криптовалюты

Регулятор хочет заранее купировать риск от распространения криптовалют.

Центробанк хочет заранее купировать все риски, связанные с распространением криптовалют. Регулятор сравнивать инвестиции в криптовалюту с долларизацией и валютной ипотекой, пишет Forbes.

В Банке России подчеркнули, что россияне больше продавали криптовалюты, чем покупали. Связывает это регулятор с тем, что большинство владельцев цифрового актива участвовали в майнинге. Отмечается, что разница между покупкой и продажей будет отрицательной с вовлечением более широких масс.

Центробанк считает, что покупка криптовалюты является выводом капитала из экономики.

Вместо вложений в депозит, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики России, люди стали покупать криптовалюту, которая обслуживает платежи в нелегальной экономике, — сообщили в ЦБ.

Регулятор отмечает также, что к формированию банковской системы может привести тенденция на увеличение распространения криптовалют.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году ставки по ипотеке в России могут превысить 10%.

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