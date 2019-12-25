В Кремле оценили вклад Линченко в социально-экономическое развитие города.

Вице-губернатора Петербурга Николая Линченко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора.

Награда была присвоена за вклад "в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу".

В прошлом году в Петербурге был сдан 61 социальный объект. Строительство нового корпуса Госпиталя ветеранов войн прошло в кратчайшие сроки, был поставлен рекорд в масштабах страны.

В этом году будет построено 53 социальных объекта. Линченко отметил, что Петербург стал первым регионом в стране, кто получил откорректированные планы по строительству жилья. Властям удалось снизить планку нового строительства с 5,5 до 3,2 млн квадратных метров. Это снизило нагрузку на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Николай Линченко курирует комитет по строительству, комитет по градостроительству и архитектуре, службу госнадзора и экспертизы, по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ряд комитетов чиновнику "достался" после ухода Николая Бондаренко в Законодательное собрание. Теперь Линченко также отвечает за "жилищный блок" и районные администрации.

Фото: ВКонтакте / Николай Линченко