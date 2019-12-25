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"Царское Село" издало путеводитель по экспозиции в Ратной палате Царское Село
Сегодня, 14:59
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"Царское Село" издало путеводитель по экспозиции в Ратной палате Царское Село

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Тираж издания составил 1000 экземпляров

Накануне Дня защитника Отечества Государственный музей-заповедник "Царское Село" выпустил путеводитель по экспозиции музея "Россия в Великой войне", расположенной в Ратной палате. Составителем издания выступил научный сотрудник военно-исторического отдела Владимир Векшин, как сообщает пресс-служба музея.

Как отметил Владимир Векшин, путеводитель поможет посетителям лучше разобраться в экспонатах музея, обратить внимание на важные аспекты того исторического периода и познакомиться с ключевыми экспонатами выставки.

Выпуск путеводителя приурочен к десятилетнему юбилею музея в Ратной палате. Тираж издания составил 1000 экземпляров. В ближайшее время путеводитель появится в продаже в самой Ратной палате и магазинах музея.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" пройдут мероприятия к 23 февраля.

Фото:  пресс-служба ГМЗ "Царское Село"  

Теги: гмз царское село, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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