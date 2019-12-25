Движение по путевому Автово будет ограничено с 15 июля

Работы по замене асфальта на 2 недели вынудит водителей искать объездные пути.

С пятницы, 15 июля, на 2 недели будет перерыт путевод "Автово" на проспекте Маршала Жукова из-за ремонта на участке. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Мероприятия будут идти в 3 этапа и завершатся 28 июля. В начале будет заменено покрытие на крайних правых полосах, затем — на центральных, и после — на крайних левых полосах.

В ведомстве рекомендуют автолюбителям заранее продумать варианты объезда путевода.

Ранее мы сообщили о том, что движение по двум полосам КАД между ЗСД и Московским шоссе перекроют с 1 августа.

Фото: пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест"