Движение по двум полосам КАД между ЗСД и Московским шоссе перекроют с 1 августа

На участке с 70 по 64 км в круглосуточном режиме будут устранять колейность дороги.

В Петербурге на КАД между развязками с ЗСД и Московским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 1 по 18 августа для движения ТС будут закрыты 3 и 4 полосы движения, на остальных полосах можно двигаться со скоростью 50 км/час.

На участке с 70 по 64 км в круглосуточном режиме будут устранять колейность дороги.

Ранее на Piter.tv: Работы на КАД между Рябовским и Колтушском шоссе перенесли на 18 июля.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"