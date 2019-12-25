  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение по двум полосам КАД между ЗСД и Московским шоссе перекроют с 1 августа
Сегодня, 12:35
17
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Движение по двум полосам КАД между ЗСД и Московским шоссе перекроют с 1 августа

0 0

На участке с 70 по 64 км в круглосуточном режиме будут устранять колейность дороги.

В Петербурге на КАД между развязками с ЗСД и Московским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 1 по 18 августа для движения ТС будут закрыты 3 и 4 полосы движения, на остальных полосах можно двигаться со скоростью 50 км/час.

На участке с 70 по 64 км в круглосуточном режиме будут устранять колейность дороги.

Ранее на Piter.tv: Работы на КАД между Рябовским и Колтушском шоссе перенесли на 18 июля.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: зсд, кад, московское шоссе, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии