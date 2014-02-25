Работы на КАД между Рябовским и Колтушском шоссе перенесли на 18 июля

Дорожники по-прежнему намерены закончить мероприятия за месяц.

Перекрытие двух полос КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перенесли на неделю - с 11 на 18 июля. Об этом проинформировала пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Как и планировалось, работы продлятся ровно месяц. За это время дорожники будут заняты восстановлением наплавляемой и напыляемой гидроизоляции.

Также неизменными останутся первоначальные планы по ограничению скорости на оставшихся двух полосах др 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что в день Достоевского на нескольких центральных улицах Петербурга ограничат движение.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"