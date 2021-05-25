В Приморском районе могут построить путепровод через Сестрорецкую железную дорогу

Проект планировки должны разработать до марта 2023-го года.

В Приморском районе может появиться новая транспортная развязка. Комитет по градостроительству и архитектуре выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории для ее строительства. Документ был опубликован на сайте КГА 17 марта.

Развязка появится в створе Омской улицы и соединит ее с Ипподромным переулком. На данный момент улицы не соединены, между ними пролегают железнодорожные пути Сестрорецкого направления. Предполагается, что новый инфраструктурный объект решит этот вопрос. Таким образом, у Омской улицы появится выход на проспект Испытателей.

Документация по планировке территории должны быть подготовлена до 10 марта 2023 года.

Заказчиком ППТ выступила шведская компания Bonava. Недавно она решила покинуть российский рынок. Вкладываться в строительство девелопер не будет.

Фото: КГА, Piter.tv