В петербургских новостройках пустуют 60% квартир

Петербуржцев все меньше интересует покупка квартир в новостройках. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 31 августа, ссылаясь на данные сервиса bnMAP.pro.
Доля не проданного жилья составила 60%. От ЕИСЖС стало известно, что на данный момент возводят 7266 тыс. "квадратов", в числе которых продажи открыты на 5311 тыс. Из "лишних" 1,9 млн, часть – дома еще не строящиеся, остальное – здания, приобретаемые целиком.
Кроме того, отмечается, что показатели остались примерно такими же по сравнению с предыдущими годами. Так, в августе 2021-го 47% квартир пустовали, а в 2022-м – 51%.
Ранее мы рассказывали о том, что на социальные программы в Петербурге подготовили 112,6 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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