В Пушкине прорвало трубу с холодной водой

По предварительным данным, причиной аварии могла стать погода.

В Пушкине на бульваре Алексея Толстого прорвало трубу. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Инцидент произошел накануне вечером, 16 апреля. В городе прорвало трубу с холодной водой. Дорога вдоль нечётной стороны улицы практически превратилась в реку, которая впадает в соседнюю Железнодорожную улицу.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать погода. Температурные качели и повышенная влажность могут повлиять на подвижку грунта, который воздействует на трубопроводы. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 апреля температура будет на 5-6 градусов ниже нормы.

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