В Петербурге 17 апреля температура будет на 5-6 градусов ниже нормы

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

В формирование условий погоды в Северной столице 17 апреля вмешается небольшой, малоактивный гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, а осадки постепенно прекратятся. При этом температурный фон днём ожидается ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести"

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv