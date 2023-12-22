В Пушкине школьница отравилась антидепрессантами

Перед сном она перепутала дозировку препарата.

Ученица седьмого класса из Пушкина попала в больницу с тяжёлым отравлением лекарственными препаратами. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьнице стало плохо ночью, медики скорой помощи доставили её в тяжёлом состоянии в детскую больницу с симптомами отравления.

Как оказалось, девочка по назначению врачей принимает антидепрессанты, перед сном она перепутала дозировку. Проводится проверка.

Ранее во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Фото: Piter.tv