В Пушкине мужчина избил и изнасиловал бывшую возлюбленную

У женщины диагностировали перелом ребра, гематомы и другие травмы.

В Пушкине мужчина избил и изнасиловал свою бывшую возлюбленную. Об этом стало известно Piter.tv.

Из своей квартиры поздним вечером 21 марта с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами мягких тканей головы, лица, закрытой травмой груди, переломом 10 ребра слева, состоянием после изнасилования были доставлена 48-летняя женщина. Она сообщила, что её избил и изнасиловал бывший возлюбленный, который зашел к ней в гости.

На следующий день за совершение данного преступления был задержан 49-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 1 УК РФ (Изнасилование).

Ранее рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.tv