"Пушистый ниндзя" в Ленинградском зоопарке атаковал камеру

Бинтуронг продемонстрировал навыки тактической охоты во время съёмок.

В Ленинградском зоопарке зафиксирован необычный случай "вооружённого нападения" на видеотехнику. Как сообщает пресс-служба учреждения, бинтуронг во время съёмок внезапно атаковал камеру, используя тактику выжидания и молниеносный бросок.

"Хищник", известный как "кошачий медведь", продемонстрировал уникальные эволюционные приспособления: вибриссы-радары, позволяющие точно рассчитывать прыжки, и врождённую грацию, заслужившую у сотрудников зоопарка прозвище "пушистый ниндзя".

А вы думали, что бинтуронги только мило лежать могут? За видео благодарим ведущего зоолога отдела "Хищные млекопитающие" Юлию Гилицкую. Ленинградский зоопарк

Бинтуронги, обитающие в тропических лесах Юго-Восточной Азии, редко проявляют агрессию. По словам специалистов, инцидент стал следствием природного любопытства вида, чья популяция в дикой природе сокращается из-за вырубки лесов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк рассказал, как чувствует себя птица-беглянка Шанти.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк