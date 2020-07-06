В Ленинградском зоопарке показали, как проводит дни в своем домике пума Синди

Как истинная кошка, она самостоятельно выбирает – блистать на публике или скрыться.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 6 мая рассказали, чем занимается пума Синди в своем домике. Как истинная кошка, она самостоятельно выбирает – блистать на публике или скрыться. Нередко Синди предпочитает уединение.

Давайте приоткроем завесу тайны. На самом деле внутри домика не происходит ничего экстравагантного или необычного, просто заслуженный отдых. Синди наслаждается мягкой подстилкой, вылизывается и восстанавливает силы для своего нового выхода в свет. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении сообщили, что у японских журавлей продолжается брачный период. Танцы помогают не только создать новую пару, но и укрепляют связь между уже сформированными союзами.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка