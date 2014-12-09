В Ленинградском зоопарке у японских журавлей продолжается брачный период

В дикой природе сезон ухаживания у птиц стартует в феврале и продолжается до марта-апреля.

У японских журавлей Кобе и Фанабаши из Ленинградского зоопарка продолжается брачный период. На фоне этого они активно "разговаривают" и исполняют танцы друг для друга, рассказали в учреждении 5 мая.

В дикой природе сезон ухаживания у птиц стартует в феврале и продолжается до марта-апреля. В это время журавли устраивают парные танцы – синхронно подпрыгивают, машут крыльями и издают громкие крики.

Эти ритуалы помогают не только создать новую пару, но и укрепляют связь между уже сформированными союзами, ведь японские журавли – моногамные птицы и сохраняют верность одному партнеру. Брачное поведение у этих пернатых связано с длиной светового дня. В наших климатических условиях японские журавли начинают проявлять характерную активность немного позже своих диких сородичей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, как поживают бинтуронги Карла и Тоши. В основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка