Из-за того, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и выпуск самолетов, сегодня тоже возможны изменения в расписании.

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани утром 13 января.

Из-за того, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и выпуск самолетов, сегодня тоже возможны изменения в расписании. Таким образом, статус рейса получится посмотреть на онлайн-табло, в боте @OfficialPulkovoBot в мессенджере Telegram. Кроме того, уточнить информацию можно у авиакомпаний.

Для обеспечения безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Меры могут влиять на увеличение времени обслуживания. Пресс-служба аэропорта Пулково

Напомним, вчера в связи с погодными условиями задержали более 100 рейсов, пишут городские СМИ.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга