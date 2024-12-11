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Аэропорт Пулково работает в штатном режиме

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Из-за того, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и выпуск самолетов, сегодня тоже возможны изменения в расписании.

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани утром 13 января. 

Из-за того, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и выпуск самолетов, сегодня тоже возможны изменения в расписании. Таким образом, статус рейса получится посмотреть на онлайн-табло, в боте @OfficialPulkovoBot в мессенджере Telegram. Кроме того, уточнить информацию можно у авиакомпаний. 

Для обеспечения безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Меры могут влиять на увеличение времени обслуживания. 

Пресс-служба аэропорта Пулково

Напомним, вчера в связи с погодными условиями задержали более 100 рейсов, пишут городские СМИ. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: аэропорт пулково, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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