Пулково остановил приём и отправку рейсов из-за сильного снегопада

Взлетно-посадочные полосы очищают от снега.

Аэропорт Пулково временно приостановил работу по приему и отправке рейсов из-за сложных погодных условий. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, причиной остановки стала необходимость очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Согласно онлайн-табло аэропорта, более десятка утренних рейсов, направляющихся в Москву, Стамбул, Сочи, Калининград и другие города, задержаны.

В связи с временными ограничениями аэропорт Пулково ограничил доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Пассажирам, ожидающим свои рейсы, рекомендуется воспользоваться залом ожидания на 2-м этаже общедоступной зоны терминала.

За актуальной информацией о статусе рейсов пассажирам рекомендуется следить на онлайн-табло.

Ранее Piter.TV сообщал, что с дорог Санкт-Петербурга накануне вывезли 25 тыс. кубометров снега.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково