В Петербурге и Ленобласти 12 января обещают снегопады и до -4 градусов

Жителей и гостей регионов просят быть аккуратнее на дорогах.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода и сложная обстановка на дорогах. Ночью синоптики обещают сильный снег, местами возможно налипание мокрого, гололед. Днём продолжится снегопад, местами сильный. Ветер будет умеренный, северо-восточного и северного направлений.

Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, сообщают в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На дорогах ожидается гололедица. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы для расчистки дорог и обработки их противогололёдными материалами. Учитывая прогнозируемую сложную дорожную обстановку, государственные учреждения рекомендуют планировать поездки с учётом погодных условий.

Ранее Piter.TV сообщал, что с дорог Санкт-Петербурга за сутки вывезли 25 тыс. кубометров снега.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"