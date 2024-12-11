С дорог Петербурга вывезли 25 тыс. кубометров снега за сутки

Пешеходные зоны и широкие аллеи убирают с помощью различной техники.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга работают в усиленном круглосуточном режиме из-за сильного снегопада. За первые сутки рекордного снегопада с улиц города вывезено 25 тыс. кубометров снега.

Спецтехника и рабочие с ночи расчищают улицы и тротуары. К уборке привлечены 1023 коммунальных машины и 1037 рабочих. Часть снега отправляют на временные склады, чтобы избежать очередей на пунктах снеготаяния.

Сотрудники садово-парковых предприятий вручную очищают площадки, скамейки и входы в парки, посыпая их песком. После расчистки дорог специалисты обрабатывают их противогололёдными материалами.

Ранее Piter.TV сообщал, что в выходные дни в Петербурге выпадет до 35 см снега.

Видео:ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга