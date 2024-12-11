В выходные дни в Петербурге выпадет до 35 см снега

Комблаг и подведомственные структуры перешли в усиленный режим несения службы.

В преддверии "серии залповых снегопадов", которые опустятся на Северную столицу в конце текущей недели, Комитет по благоустройству и подведомственные организации перешли в режим повышенной готовности, – сообщает глава комитета Сергей Петриченко.

По данным председателя Комблага, в предстоящие выходные дни может выпасть до 35 см снега. В связи с этим уже с сегодняшнего утра дорожные организации проводят превентивную обработку проезжей части и тротуаров специальными средствами против гололедицы. Также с учетом прогноза погоды на 11 и 12 января был скорректирован график смен работников ручного труда и водителей снегоуборочной техники.

Сегодня в очередной раз провели отладку взаимодействия с другими коммунальными службами. Важно синхронизировать свои действия с жилищными агентствами, которые убирают снег во дворах и сбрасывают наледь с крыш, а также с Государственной административно-технической инспекцией, которая проводит мониторинг городских территорий и зданий на выявление недочетов по уборке. Находимся в тесном контакте с районными администрациями и ГУП "Водоканал", который принимает весь снег на утилизацию, и помогает нам с водоотведением на улично-дорожной сети. Сергей Петриченко, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в субботу повышение температуры воздуха до нуля градусов.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко