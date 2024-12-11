11 января в Петербурге ожидается сильный снегопад

Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.

В предстоящую субботу в Северной столице будет облачная погода. Она принесет с собой осадки в виде мокрого снега. Утром и днем снегопад будет умеренный, переходящий в сильный, – сообщается в прогнозе синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. На дорогах прогнозируется сложная обстановка. Ветер ожидается северо-восточный, восточный умеренный. А столбики термометров при этом будут колебаться в районе нуля градусов. Атмосферное давление в течение суток существенных изменений претерпевать не будет.

Тем временем в Ленинградской области также ожидается облачная погода. Мокрый снег опустится на все районы, а на юге региона возможно выпадение дождя. В отдельных районах – сильное гололедно-изморозевое отложение. Температура воздуха в течение дня – +1... -4 градуса.

Ранее мы рассказывали, что мосты Петербурга от снега чистят 106 единиц уборочной техники.

Фото: PxHere