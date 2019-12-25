Пулково вновь принимает московские рейсы

В аэропортах столицы действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов, поэтому аэропорт Пулково принимает рейсы в качестве запасного. В ближайшие часы будут корректировки расписания.
При подготовке к вылету рекомендуем следить за информацией на онлайн-табло аэропорта, использовать наш бот в Telegram @OfficialPulkovoBot.
Пресс-служба аэропорта Пулково
В терминале работают агенты по гостеприимству, которые помогут уточнить статус рейса и решить оставшиеся вопросы.
Накануне Пулково также принимал московские самолеты.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все