Редкую пустынную славку нашли в Ленобласти

Визиты этого вида на территорию России крайне редки. Последний известный случай был зафиксирован в ноябре 2023 года в Кировской области.

Telegram-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО" поделился фотографиями редкой птицы, обнаруженной в Ленинградской области. Речь идет о пустынной славке, которая обычно обитает в пустынях и полупустынях Средней Азии и Северной Африки.

Визиты этого вида на территорию России крайне редки. Последний известный случай был зафиксирован в ноябре 2023 года в Кировской области. Алина и Ольга, коллеги авторов канала, оказались счастливыми наблюдателями этой уникальной птицы. Славка была чрезвычайно активной и не позволяла себя детально рассмотреть. Установить вид удалось только при изучении фотографий.

Пользователям напомнили, что каждый может стать свидетелем подобного редкого события, главное — быть внимательным к окружающей природе.

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Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО