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В Удельном парке прогуливался гусь
Сегодня, 10:46
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В Удельном парке прогуливался гусь

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Фотограф Антон Кубышкин предположил, что это мог быть гусь обыкновенный, известный как Гуменник западный тундровый (Anser fabalis rossicus).

В Удельном парке заметили гуся. Сообщество "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте" поделилось фотографиями птицы. Автор поста фотограф Антон Кубышкин заметил, что гусь позволил приблизиться к нему на расстояние вытянутой руки, что считается большой редкостью.

Кубышкин  рассказал, что гусь выглядел здоровым и уверенным, щипал траву и не проявлял признаков беспокойства. Фотограф предположил, что это мог быть гусь обыкновенный, известный как Гуменник западный тундровый (Anser fabalis rossicus), что могло свидетельствовать о его европейском происхождении.

Однако автора смутило поведение гуся, которое казалось слишком спокойным для птицы, находящейся рядом с людьми. Чтобы проверить реакцию гуся на возможную угрозу, автор привел к нему маленькую собачку на поводке. Когда хозяйка подошла ближе, гусь неожиданно взлетел, продемонстрировав готовность защищаться.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти на юг полетели первые стаи гусей.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

Теги: птицы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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