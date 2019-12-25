В Удельном парке прогуливался гусь

Фотограф Антон Кубышкин предположил, что это мог быть гусь обыкновенный, известный как Гуменник западный тундровый (Anser fabalis rossicus).

В Удельном парке заметили гуся. Сообщество "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте" поделилось фотографиями птицы. Автор поста фотограф Антон Кубышкин заметил, что гусь позволил приблизиться к нему на расстояние вытянутой руки, что считается большой редкостью.

Кубышкин рассказал, что гусь выглядел здоровым и уверенным, щипал траву и не проявлял признаков беспокойства. Фотограф предположил, что это мог быть гусь обыкновенный, известный как Гуменник западный тундровый (Anser fabalis rossicus), что могло свидетельствовать о его европейском происхождении.

Однако автора смутило поведение гуся, которое казалось слишком спокойным для птицы, находящейся рядом с людьми. Чтобы проверить реакцию гуся на возможную угрозу, автор привел к нему маленькую собачку на поводке. Когда хозяйка подошла ближе, гусь неожиданно взлетел, продемонстрировав готовность защищаться.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти на юг полетели первые стаи гусей.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)