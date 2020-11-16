Из Ленобласти на юг полетели первые стаи гусей

Многие люди верят, что это — сигнал к наступлению холодов.

Пока жители Петербурга и Ленинградской области радуются жаркой погоде, гуси и казарки предчувствуют похолодание. Первые стаи пернатых уже направились на юг. Их наблюдали на Ладоге (в районе Тайпаловского залива) и в районе Рыбацкого.

Существует много различных суеверий и примет, связанных с отлетом гусей в теплые края. Однако, когда погода становится холодной, вода замерзает и трудно добывать пищу, эти птицы мигрируют. Вероятно, уже на следующей неделе погода станет по-настоящему осенней.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге и Ленобласти продолжается миграция лосей. В этот период увеличивается количество ДТП, так как сохатые выходят на проезжую часть.

Фото: Telegram / "Водно-болотные угодья"