Психология на кухне. Локдаун: как не убить друг друга в четырех стенах

Встречайте обновленную «Психологию на кухне»: в новой локации и с новой соведущей. Этот выпуск на злободневную тему локдауна. Что делать паре в четырех каменных стенах во время ограничительных коронавирусных мер, как правильно конфликтовать и как правильно занять себя.

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог-консультант Катерина Притчина. Гостями студии стали психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Ксения Токарь и семейный психолог, сексолог Татьяна Клец.

С воскресенья, 30 октября в городах России начинается локдаун. Эйфория от пребывания дома в подобных условиях через некоторое время сменяется унынием, размышления "Как хорошо, что не надо никуда идти и побыть с близкими" желанием дистанцироваться от этих близких.

В такой ситуации важно успокоиться и подумать, что с этим можно сделать, принять происходящее. Как это сделать?

"Любая стрессовая ситуация дает старт для чего-то нового", – считает Ксения Токарь.

Момент, когда вы на карантине дома, можно использовать в свою пользу, например, для обучения, спорта, составить себе план занятий, поставить конкретные задачи. Опасность: зачастую сложно контролировать свое свободное время, важно не перегореть, отслеживать настигающий упадок сил.

По статистике, порядка 35% пар расстались во время пандемии. Среди причин и то, что люди стали жить на закрытой территории без третьих лиц.

"Есть хорошая цитата Ницше, которая звучит примерно так: "Нет добра, нет зла, есть то, что мы понимаем". Локдаун – это не плохо и не хорошо, это так есть. Старайтесь не перетерпеть, а получить удовольствие", - советует Татьяна Клец.

В локдаун обоим партнерам специалисты советуют проявлять инициативу, изучать друг друга лучше. Также важно не растворяться в партнере и быте, выделять время только для себя.

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Видео: Piter.TV