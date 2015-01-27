Психология на кухне: что делать, если в постели нет огня

В новом выпуске шоу "Психология на кухне" эксперты обсудят, каким образом построить доверительные отношения с партнером, куда пропадает искра в паре и возможно ли перезапустить страсть вновь. В разборе темы ведущим будут помогать приглашенные гости, а также метафорическое приготовления блюда – рагу.

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог, психодраматист, ведущая психологических и интервизорских групп, волонтер психологической группы "Выход" Катерина Путинцева.

Приглашенные гости: семейный психолог, сексолог Татьяна Клец (Telegram: @psyholog_klets); практикующий психолог, телесный практик, танцедвигательный терапевт Элина Килинкарова.

С проблемой в интимной сфере хотя бы раз в жизни стакивался каждый. В этом выпуске психологи обсуждают, что делать, если в постели больше нет огня.

Важно, говоря о телесности, наладить контакт с собственным телом. Люди мало уделяют вниманию собственному телу, отмечает психолог Элина Килинкарова. "Оно же само ходит, само дышит, само улыбается... Есть простой способ, с которого можно начать работать в сторону распознавания себя: прислушиваться к своим чувствам и ощущениям".

Например, смотря на своего партнера, задайте себе вопрос: "Что я сейчас чувствую? Как отзывается мое тело на мысли об этом человеке, на взгляд на этого человека?".

Открытый диалог в паре о потребностях друг друга важно начать с осознавания каждым своих истинных потребностей. Что вам нравится? И, распознав свои желания, открыто сказать об этом своему партнеру. Ведь секс для обоих должен быть в удовольствие.

Отсюда у нас и такой большой процент разводов, который сложился особенно после коронавирусных ограничений. Люди оказались в замкнутом пространстве друг с другом и поняли, что они мало того, что друг друга не хотят, они не знаю, кто тут живет, и что ему нравится, и вообще как он пахнет, - говорит сексолог Татьяна Клец.

Что же делать в отношениях, где нет искры? В первую очередь, найти время для ее поисков через совместный опыт и времяпрепровождение. А еще, советуют эксперты, добавить объятия.

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Видео: Piter.TV