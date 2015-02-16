Психология на кухне. Секс и отношения: ожидание vs реальность

Piter.TV представляет новый выпуск шоу "Психология на кухне". В этот раз ведущие обсудят непростую тему секса в отношениях: табуирована ли она в России и как говорить с партнером о своих желаниях. Одновременно с беседой психологи будут готовить знаковый десерт тирамису.

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог, психодраматист, ведущая психологических и интервизорских групп, волонтер психологической группы "Выход" Катерина Путинцева.

Тема секса в России все еще носит двойственный характер: с одной стороны, широко обсуждается в СМИ и кино, также в стране доступная секс-индустрия; с другой стороны, в стране нет отлаженной системы сексуального образования, к тому же тема до сих пор табуирована внутри многих российских пар. У партнеров есть иллюзия, что вопросы "про это" должны решиться как-то сами собой.

"Все уходит корнями в наше детство. История "культуральной непринятости" обсуждать, что вообще происходит в родительской спальне, акуается нам до сих пор".



говорит Иван Хроменков.

Действительно, в СССР секс и любовь были словно противопоставлены друг другу: секс – что-то плохое, постыдное, а любовь – светлое и одобряемое.



Из опыта психолога Катерины Путинцевой, сейчас женщины чаще всего обращаются к психологам, сопровождая вопросы о сексе репликами "Наверное, так у всех?" или "Если что-то не так, то что-то не так со мной". Мужчины еще более закрыты для обсуждения секса, даже в кругу близких друзей они привыкли говорить исключительно о своих победах.





Советы парам. Важно:

Уметь говорить о своих желаниях о том, что для вас в сексе неприемлемо. Корректная обратная связь: честно говорить о том, что вы чувствуете. Не стараться соответствовать красивой картинке и оставаться самими собой. Узнавать себя и что нравится именно вам.

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Видео: Piter.TV