Психология на кухне: от кризиса в отношениях к взрослой любви

Канал Piter.TV представляет премьеру шоу "Психология на кухне". Из нового выпуска вы узнаете, почему за конфетно-букетным периодом отношений неизбежно следует этап сложностей и разногласий, а также узнаете три варианта выхода из таких ситуаций. Один из них – полиамория. Всё об этом нестандартном формате отношений расскажет специальный гость – психолог и полиамор Алексей Боченков.

Ведущие проекта – практикующий психолог, психодраматист, ведущий психологических групп Иван Хроменков, а также практикующий психолог, EMDR-терапевт, ведущая психологических групп про отношения Олеся Михайлова.

Иван: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова программа "Психология на кухне" и ее ведущий Иван Хроменков, а также Олеся Михайлова. Сегодня мы говорим на очень животрепещущую тему – о том, что происходит в отношениях, когда пламя любви начинает чуть-чуть угасать, видоизменяется. Казалось бы, отношения упираются в невидимую стену…

Олеся: Ну, не обязательно стену – бывает очень по-разному. Мы поговорим сегодня об одних из самых важных этапов отношений: то, как они начинаются – какие чувства там возникают, как это вообще возможно, и дальше – что же такое происходит, что это приводит к конфликтам, ссорам и угасанию чувств друг к другу, и как в дальнейшем с этим можно справляться.

Иван: Сегодня у нас еще будет приглашенный гость, который поможет нам максимально раскрыть тему и расскажет про небольшие секреты, как можно по-другому выстроить отношения в паре.

Олеся: Я, на самом деле, очень жду этого гостя, потому что для меня тоже, наверное, будет много открытий в том, что он скажет, и я боюсь, что я буду с ним спорить и вести себя с ним как-нибудь неадекватно.

Иван: Давай пока поговорим все-таки о том, как начинаются отношения. Как они складываются или не складываются, и вот эти первые два этапа – а всего их, на самом деле, пять – но сегодня мы поговорим только про два из них. Ну, и так как тема у нас сегодня нетривиальная и достаточно серьезная, мы приготовим тоже нетривиальное и "серьезное" блюдо – омлет с овощами, который будет символизировать вот эту всю катавасию, которая в отношениях происходит.

Олеся: Мы начнем, наверное, с самого начала, если про отношения: вот этот прекрасный первый этап влюбленности, который очень часто называют "конфетно-букетным" периодом. Когда двое встречаются, им очень хорошо вместе, они влюблены – и происходит это каким-то волшебным образом. Самый главный механизм этого периода – помимо гормональной связи, физиологических аспектов – мы влюблены в человека, мы смотрим на него, нам хорошо, потому что чаще всего мы замечаем только то, что нас соединяет, чем мы похожи, что нам нравится в человеке. Мы обращаем больше внимания на эти аспекты и сами стараемся показать себя с более хорошей стороны, не допускать спорного поведения по отношению друг к другу. Да, в принципе, мы в этот период этого и не хотим – нам тепло, хорошо вдвоем, мы видим друг в друге только самое лучшее, самое похожее. Если в этом периоде хорошо напитаться друг от друга этой влюбленностью, рассмотреть своего партнера вот с этих позитивных точек зрения, в дальнейшем это будет помогать проходить сложные места в этих отношениях. То есть, самое главное – мы видим только очень похожее, причем вплоть до каких-то сюрреалистических моментов, которые мы подтягиваем друг к другу. Например, пара между собой общается на какую-то постороннюю тему, и мужчина говорит, что он любит стрелять из лука.

И тут девушка говорит, что в детстве мечтала научиться стрелять из лука. То есть, она замечает этот позитивный аспект и ищет похожесть между ними. От этого им обоим хорошо. Они конфликтно по отношению друг к другу не проявляются, стараются быть внимательными, заботливыми, и никаким образом не допускаются сложные моменты. Конечно, долго это не длится – это занимает какой-то определенный этап отношений.

У людей это очень по-разному, если говорить про сроки: это может быть неделя-две, а может до трех лет, когда мы пытаемся поддерживать стадию влюбленности, сильного внимания по отношению друг к другу и т.д. Но три года быть направленным на другого человека – это очень сложно, сами понимаете. Это очень много внимания, много отдачи, и это не совсем возможно долго поддерживать в гормональном эффекте. То есть, физика тоже в какой-то момент сдается.

Иван: Я, конечно, ерничаю сейчас, но однажды ко мне пришла клиентка и рассказала, что вот сейчас все хорошо с молодым человеком, но ее интересовало, когда это закончится? Ее волновало, что вся эта романтика исчезнет, ведь все говорят, что так будет. И она требовала сказать, когда.

Олеся: Ну, это очень индивидуальный аспект. Он складывается из внутреннего воспитания, влияния, того, как мы вкладывались, поэтому предсказать, в какое время чувства начнут перерождаться в какие-то другие, довольно сложно. В целом, вот от двух недель до трех лет этот период проходит. И это не всегда только гормоны. Здесь, скорее, еще внутренняя возможность держать столько внимания на другом человеке плюс держать свое поведение. Это сложно, потому что часть тебя в этот период, получается, всегда за кадром. О ней, скорее всего, будет стараться заботиться другой человек, но для тебя она будет закрыта. Потому что в фокусе внимания для меня ты, а ты заботишься частично обо мне. Но, опять же, ты не все знаешь про меня.

Вообще, это очень классный, хороший этап, и очень важно его проживать с отдачей. Чем лучше, чем удовлетворенней вы почувствовали в паре друг друга в этот период, тем вам дальше будет легче в сложные моменты. И вам всегда будет куда апеллировать: ну вот же, эта влюбленность была, был тот период, где было тепло и хорошо. Это может задать мотивацию в сложные моменты. Заканчиваться этот первый период может очень по-разному. Это может быть медленный спад, когда в какой-то момент я вдруг начинаю замечать в партнере какие-то шероховатости. Мне вдруг начинает что-то не нравиться. Из тривиального – носочки валяются по квартире, не позвонил в какой-то момент…

Иван: То есть, как будто мелочи, но они начинают накапливаться?

Олеся: Да, и я начинаю как будто очень внимательно присматриваться – а что происходит? Тот ли это человек, который меня любит, в которого я влюбилась? Знаешь, возникают эти фразы – "я влюбилась в другого человека". А постепенно он стал как будто не такой.

Иван: Как будто он стал меняться и происходит что-то совсем не ожидаемое. То, чего изначально даже предположить нельзя было.

Олеся: Да, это будет картинка медленного перехода отношений. А иногда это бывает очень резко: мы держались, держались этих отношений, все было хорошо – и вот я просыпаюсь с утра и вдруг понимаю, что меня бесит твой голос. До этого это было так сексуально и красиво, а сейчас думаешь, какой же занудный товарищ лежит рядом. И тут осуществляется переход в другой этап, когда начинают показываться другие стороны нас. То есть, я начинаю видеть не только то, что нас объединяет, но и то, чем ты на меня не похож. Например, я с утра не крашусь, а когда чищу зубы, на зеркале остаются брызги… Ну, или еще что-то, что мужчина начинает замечать в своей девушке.

Иван: И вот она уже из принцессы, небожительницы превращается в обычную женщину.

Олеся: И это очень сложный этап для пары. Начинает видеться разность, вот эти места, где нам неудобно, неприятно. Начинают возникать какие-то конфликтные истории – ты мне не позвонил, мы пошли не в тот ресторан… И в это время постепенно или резко партнер снимается с некого пьедестала влюбленности, на котором он раньше стоял, и спускается до места обыкновенного человека, а то и иногда и ниже. И это, конечно, очень напряженное место, в котором два человека начинают рассматривать друг друга. И тут начинает влиять наше воспитание, наши предыдущие отношения – как мы проявлялись, что можно и что нельзя в отношениях – как мы к этому относимся. Начинает сравниваться, какие фильмы я люблю, а какие он любит, начинает играть роль этнический аспект, образование – то есть, начинает вылезать весь бэкграунд, весь багаж меня.

Иван: Вдруг, через полтора года знакомства, обращаешь внимание, что он говорит "звОнит" и "кофе" в среднем роде.

Олеся: Как это ни смешно, но это тоже возможно. Ведь происходит падение наших любимых "розовых очков"… Но я подчеркну – это не обязательно так драматично: может, какие-то разности, которые мы обнаруживаем, нам и нравятся. Но какие-то точно будут не подходить, и мы будем стремиться другого человека переделать – или конфликтовать. И это то, что в отношения точно приносит разлад, и это место, где возможно начинают охладевать чувства. Это отходит влюбленность и появляется еще ряд неразрешимых чувств для нас – гнев, раздражение, недовольство и т.д. И тут "се ля ви" - с этим надо разбираться. Это очень сложное место, и как из него выбираться дальше – это очень большой вопрос.

И наш гость, который будет дальше, кстати, расскажет один из способов, как можно справляться дальше с отношениями. Но это место точно нужно решать в отношениях. И здесь можно пойти очень разным путем: можно спокойно увидеть эту разность, сказать "окей, этот человек мне не подходит – мы по-разному воспитаны, у нас разное отношение к детям", к примеру. То есть, непреодолимые какие-то разногласия. То, как мы смотрим вперед на жизнь, очень сильно не совпадает. И это очень классное место, что взять и разойтись: без потери самооценки, без унижения друг друга. Место, когда мы поняли: "спасибо тебе, ты классный, мне нравилось с тобой, но сейчас мы настолько разные, что с этим я не готов дальше пойти, и мы расходимся". Либо следующий путь: мы начинаем вдвоем учиться что-то друг для друга делать.

Мы начинаем учиться конфликтовать, разбираться с каким-то своим сексуальным аспектом, что нам нравится, что не нравится. То есть, мы начинаем учиться конфликтовать, разрешать сложные места, и начинаем учиться быть не только в паре, но и отдельной личностью. Мы не только два влюбленных за ручку, но мы еще и два разных человека, у которых есть свои цели.

Иван: Индивидуальности.

Олеся: Я хочу сказать очень простую вещь: этот этап наступает для всех. Можно стараться его затягивать, не замечать, но я предлагаю смотреть в этот этап отношений и учиться с этим быть, учиться быть вдвоем. Потому что нас никто не может научить отношениям, мы только сами можем это внутри отношений – научиться любить другого, отстаивать свои потребности. Это такой вопрос, который мы можем задать только внутри отношений.

Иван: Ну что ж, пока мы обсуждали эту прекрасную тему, у нас приготовился омлет. И для меня это история, как отношения вообще выглядят. У нас есть прям такой вкусный срез: здесь есть и помидорки, и лучок, и брокколи – и все кажется очень красочным. Но если мы с вами возьмем этот прекрасный омлет и перевернем его, в некоторых местах он, увы, подгорает. И вроде съесть можно и будет вкусно, и можно не есть эту подгоревшую часть…

Олеся: А можно еще придумать, что я так люблю эту подгоревшую часть.

Иван: Да-да, можно уйти в такую иллюзию. А можно научиться что-то делать с этим омлетом – с вашей жизнью, с вашими отношениями – делать что-то по-другому. Вот что делать по-другому, мы сейчас с вами как раз и рассмотрим. И нам в этом поможет наш специальный приглашенный гость, и мы сейчас зададим ему все самые каверзные и сокровенные вопросы.

Иван: Что ж, друзья, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу историю про то, что же делать в отношениях, когда огонек пропадает, мы сегодня пригласили специального гостя. В нашей студии суперпсихолог, не побоюсь этого слова, сам Алексей Владимирович Боченков – человек-легенда, человек, который не только работает с людьми в формате психологии, но еще и является лидером полиаморного клуба.

И мы хотим сейчас поговорить сейчас как раз про такой формат, как полиамория, и первый вопрос, Леш, к тебе. Что такое вообще полиамория? Как это выглядит? Потому что если пытаться разобрать это слово, то получается "поли" - это "много", "амория" - это "любовь", и сразу картинки перед глазами очень разные. Как это в реалиях происходит?

Алексей: Полиамория – это такой формат отношений, в котором люди могут испытывать романтические чувства более чем к одному человеку одновременно. Например, в стандартных, моногамных отношениях есть такая история, что я люблю либо одного человека, либо другого – и надо выбирать. И если у тебя возникает романтический посыл к другому человеку, то полиамория подразумевает, что это можно обсуждать, и нет ничего в этом предосудительного, больного и неправильного, что у человека возникает такое. И еще такой момент: полиамория подразумевает открытое информированное согласие всех участников о том, что происходит. Есть такая шутка – "я полиамор, но жена не в курсе". Здесь так не идет, здесь про открытость и согласие всех сторон на то, чтобы эти вещи обсуждать и как-то с этим жить.

Олеся: А как в принципе доходить до полиаморной жизни? Где это решение родилось у тебя, например? Если ты своим опытом личным можешь поделиться или опытом своих друзей из клуба – как они пришли к полиамории и возможности открыто между собой договариваться, что романтические отношения могут быть и к другим людям.

Алексей: Разный есть опыт. То пространство, которое я создал – полиаморный клуб – как раз делалось для того, чтобы люди обменивались опытом и можно было все это обсуждать. Кто-то в какой-то момент обнаруживает, находясь, например, в постоянных отношениях, что вдруг интересен еще и другой человек. И не зная, что с этим делать, человек обычно как-то варится в себе, но потом, если отношения достаточно открытые и свободные, и осознанные в плане того, что мы друг с другом обо всем разговариваем, люди вступают в контакт. И обсуждают ситуацию.

Олеся: То есть, твой опыт был такой, что ты в какой-то момент понял, что ты влюблен в кого-то, возможно, и ты стал об этом открыто разговаривать?

Алексей: Ну, не сразу. Вначале мне казалось, что это что-то неправильное. То есть, столкновение с неизвестностью – нас же учат совсем другому, что нормально совсем другое. А то, что ненормально, нужно лечить, давить, что-то с этим делать. Ну, и как правило, "что-то с этим делать" - это не "поговорить со своими близкими", потому что в нашем культурном коде это сразу вызывает конфликт такой противоречивый и редко заканчивающийся принятием. И поэтому во многом эта ситуация сложная, но...

Если человек понимает, что он, будучи таким, не хочет врать – ведь часто в моногамных отношениях в таких случаях просто идут "налево" в тени, а полиамория подразумевает открытое обсуждение, что мы будем с этим делать вместе, как команда. Всегда ли удается договориться? Конечно, нет.

Близость – это всегда риск, а открытие своей такой уязвимой нестандартной истории – это всегда сложная песня. Особенно учитывая табуированность секса в нашей культуре. Полиамория – это не всегда, когда сразу идут с другим человеком сексом заниматься. Они могут ходить за ручку, обниматься – и этим может ограничиваться. Могут быть договоренности, что вы ходите и говорите о высоком, обнимаетесь, ходите по театрам, но сексом вы не занимаетесь – для кого-то это зона напряжения. А кому-то без разницы – ведь может быть разная потребность в том же сексе: кто-то хочет три-четыре раза в неделю, а кто-то раз в месяц. Так пускай кто-то выручит, поможет. То есть, я не буду себя насиловать ради партнера и себя в чем-то ущемлять.

Иван: Я правильно понимаю, что, получается, я не ищу точки соприкосновения со своим постоянным, моногамным партнером, я осознаю свою потребность и если при попытке реализовать ее со своим партнером, что-то не выходит, я иду в полиаморные оношения и смотрю, как я могу эти потребности закрыть по-другому?

Алексей: Ну, есть такой вариант. Мне близка мысль о том, чтобы это происходило экологично. Кстати, возвращаясь к вопросу, когда это возникает: некоторые люди в клубе говорили, что всегда, еще с юности осознавал, что для меня странно только с одним человеком быть в отношениях. То есть, по-разному бывает. Возьмем сложную ситуацию, когда человек уже в постоянных отношениях находится, у них уже что-то сложилось, система уже каким-то образом работает – и вот возникают какие-то новые потребности. В этом смысле полиаморный формат мне кажется более этичным и уважительным по отношению к каждому из участников семейной системы и к тем отношениям, которые сложились. Потому что это более честно и открыто – мы как команда с этим что-то делаем, я тебя вовлекаю в свою историю, с которой я сам, возможно, только столкнулся и не знаю, что делать.

Выдержит ли другой человек и наши отношения – другой вопрос. Но если мы это загоним в тень, будет ли это лучше ля семейной системы? Может быть. А может – и нет. Потому что вскрывается что-то, и когда это неожиданно – это гораздо более сложный момент, чем, когда человек об этом говорил уже. И у другого есть возможность подготовиться, подумать – а как мне с этим быть?

А когда на тебя сваливается, что, оказывается, он там с одной подругой или коллегой уже год общается, для человека это бывает очень серьезный удар, это сложнее переварить.

Олеся: У меня есть такой вопрос. Опираясь на свой опыт работы, я понимаю: чтобы прийти к полиаморному такому мировоззрению у пары, потребуется ого-го какое количество времени и очень больших усилий. То есть, на пути очень большое количество рисков. У меня тут даже два вопроса: по твоему опыту, сколько занимает времени для пары возможность принять это мировоззрение и, я бы, наверное, подчеркнула – а бонусы-то? Вот можешь со своей стороны выжимку бонусов от того, что я стану полиамором? Потому что у меня, как с точки зрения работающего психолога, так и с точки зрения женщины, находящейся в моногамных отношениях, у меня внутри прям все клокочет. Мне стремно, страшно, ну и еще внутри куча всяких убеждений.

Иван: А тебе срашно и стремно попробовать такой полиаморный формат или…?

Олеся: Я вообще пока себе в принципе не очень представляю. Понимаю, что есть зона романтических чувств – это правда возникает, и тот вопрос, как я с ними поступаю внутри себя. Но так, чтобы мой муж, и я бы с ним договорилась, или я, мы стали бы размещать открыто романтические отношения – вот тут у меня прямо внутри сжимается… Вот сколько времени мне потребуется, чтобы я стала более или менее полиаморным человеком? И бонусы, пожалуйста, бонусы! Я должна понять, за что я стартую в полиаморию.

Иван: А я здесь добавлю еще, если сможешь подсветить: когда полиамория вот точно не работает? Противопоказания к полиамории.

Алексей: Ну, давайте по порядку начнем. По поводу времени: я, когда обнаружил, будучи в постоянных отношениях, эту историю, мы где-то год пытались договориться. Это была работа с психологом, разговоры и все остальное. Девушка не смогла для себя эту историю принять – это было не для нее. Не во всех случаях можно договориться. Мы расстались с уважением, но тем не менее, мы приложили какие-то усилия к тому, чтобы что-то с этим сделать. У кого-то больше, у кого-то меньше – это бывает по-разному.

Бывают истории, когда люди десять лет в браке, и уже либо расходимся, либо что-то делаем, и вдруг один из них говорит: вот, я хочу еще кого-то. А другой говорит: знаешь, я тоже хочу. То есть, у них эта история получилась взаимная, и им удалось легче договориться. Ну, то есть решиться сложно: вдруг тебя пошлют? Но бывает, когда человеку уже все равно, пошлют его или нет – когда мы и так уже расстаемся, вот он, момент кризиса – есть опасность, а есть возможность.

То есть, вроде бы уже нечего терять, давай попробуем что-то еще сделать. И для них это стало ресурсом, и сейчас они в отношениях гораздо более открытых – как раз переходим к бонусам – то есть, они обо всем могут поговорить. Гораздо меньше страхов и гораздо больше близости мы можем здесь разместить. Мы можем поговорить о чем-то, что даже не принято обсуждать в моногамных отношениях.

Олеся: То есть, как бонус, это какое-то сближение? Открытость и сближение.

Алексей: Да, открытость, сближение и большее принятие друг друга и потребностей друг друга. Плюс, когда чего-то нельзя, ты стараешься это побольше урвать, как сладкое. А когда можно, уже не так тянет.

Олеся: То есть, это тебя выводит на более осознанный уровень, и, возможно, эта потребность не такая высокая на самом деле, как мне до этого представлялась.

Алексей: Да! Неизвестность всегда заполняется фантазиями.

Иван: То есть, это как Юнг говорил: потребности нужно удовлетворять, желания – осознавать. И по сути, полиамория дает возможность осознать свои желания и понять, являются ли они потребностями.

Алексей: Да, и договориться, каким образом я эти потребности удовлетворяю. Более того, есть такой неочевидный эффект: многие говорят, мне было просто интересно, как это – пойти с кем-то прогуляться. И бывает такое, что с кем-то встретился и тогда понял, насколько классно в моих нынешних отношениях. Плюсы начинают высвечиваться гораздо ярче. Есть такое выражение - "левак укрепляет брак". Очень спорное утверждение, но по своему опыту я могу его немного перефразировать: левак подсвечивает.

Если у вас друг с другом все хорошо, контакт с другим человеком подсветит это еще больше. В чем нюанс постоянных отношений? Встречаются два человека, долго общаются, динамика постепенно снижается. Постоянный партнер не может быть новым партнером – он уже был новым, и потребность в разнообразии сложней удовлетворить, это нормально. И если я иду потребность в разнообразии с кем-то удовлетворить – прогулки, секс или что-то еще, неважно – я, во-первых, оттуда беру ресурс, ведь я так соскучился по этому ощущению начала отношений.

Я прихожу с этим эмоциональным зарядом в свои постоянные отношения, и я делюсь этим. Если же я в неудовлетворенности, я прихожу и делюсь чем? Тем, что у меня есть – недовольством. С другой стороны, если у нас есть скрытый конфликт, то эта история подсветит то, от чего мы пытались уйти. Теперь не замечать будет невозможно. То есть, это такой индикатор.

Олеся: Такой спорный момент, меня это прям начинает жечь внутри. Я могу это понять и не выходя за рамки отношений, и пытаться их менять, разговаривать. Вот эта сторона для меня не очень очевидна.

Алексей: Я не говорю, что это единственный и обязательный способ выявления конфликтов в отношениях. Я просто говорю о том, какой может быть эффект. Он обострит. И еще раз к народной мудрости. Левак укрепляет, только если у вас все крепко. Если у вас все плохо, он покажет, что уже невозможно это не замечать. Но узнавать об этом можно разными другими способами, безусловно.

Олеся: То есть, мой бонус будет в том, что больше не надо запихивать это под ковер, а пытаться это проявлять, дальше разговаривать…

Алексей: Да, тут такая история, что чем больше мы находимся в отношениях, чем больше мы туда вкладываем, тем сложнее, если в какой-то момент мы обнаруживаем неразрешимое противоречие, разорвать отношения. Ведь столько вложено. И поэтому полиаморный формат он про большую открытость.

Ведь чем больше мы закидываем под ковер, тем больше оно бомбанет совершенно неуправляемо, неожиданно, чем если мы постепенно, осторожно друг к другу шаг за шагом навстречу идем, внимательно рассматривая свои потребности, потребности другого. А теперь по поводу противопоказаний. Дело в том, что всем мы разные, и если человек обнаружил в себе полиаморность, то в какой-то момент это может быть актуализировано, а в какой-то может уйти. У меня была клиентка, она была шестнадцать лет замужем. И она говорит, что первые лет восемь она вообще не думала ни о ком, кроме мужа, и даже не могла помыслить, что может захотеть кого-то еще, трогать кого-то, ходить куда-то с другим.

Но в какой-то момент она это желание с удивлением обнаружила. А если этого нет, то и не надо себя насиловать. Мол, слышал такое модное слово, надо нам попробовать – вот это не та ситуация. Здесь история во многом про честность – с самим собой и с партнером. Если это не отзывается, то не надо себя насиловать, даже если партнер вам предлагает. В этом смысле не надо идти на поводу, потому что это будет насилие над самим собой и, по сути, обманом другого. Напряжение будет накапливаться, и это никак не поможет отношениям.

Олеся: То есть, я знаю, осознаю, беру ответственность, и иду на это самостоятельно, а не под дулом пистолета. Или не иду.

Алексей: Да, мы никогда не знаем, какой жизненный путь нас ждет. Но нужно свериться, насколько мне это близко. То есть единственное показание, если я действительно искренне этого хочу, либо готов попробовать, взяв на себя ответственность с этим справляться с помощью партнера, и мы вместе готовы. Вот если есть такое, что это для меня, тогда да. В любых других случаях не стоит. Самообман всегда обходится дорого.

Иван: Ну что ж, друзья, мы с вами достаточно полно обсудили тему полиамории - узнали, что это такое, когда можно, когда нельзя, какие есть противопоказания. Я напоминаю, что в нашей студии был Алексей Боченков – наш друг, психолог, лидер полиаморного клуба. А мы с вами вернемся после короткой паузы и обсудим, что же еще можно делать в отношениях, когда в них пропадает огонек страсти, надежды и веры.



Иван: Слушай, Олеся, задал нам задачку Алексей. Тему поднял нешуточную - я бы сказал, не просто животрепещущую, а полыхающую. Какое у тебя послевкусие?

Олеся: Я немножко внутри напряжена. Я услышала про бонусы, про которые он говорит. Честность мне очень импонирует, это очень классно звучит, про честность в отношениях. И это одно из самых сложных мест. Для меня очень много вопросов внутри, как бы я лично решилась на полиаморию, но есть большое количество людей, которые таким способом пытаются справиться со сложностями в отношениях. Но для себя я бы очень сильно подумала, могла бы я таким путем пойти? Я бы для себя выбирала, наверное, все же более традиционный путь, каким я и иду в своих отношениях, но я не говорю про всех, только про себя. То есть, проговаривала бы сложные места, и как мы можем вместе их проходить. И я отношусь к тем людям, которые считают, что наши отношения – это мы вдвоем, а не кто-то еще. Вот так. А ты как?

Иван: Мне здесь сложно сказать однозначное свое мнение… Потому что я понимаю, что для меня в отношениях может быть очень по-разному, поэтому для меня это скорее выбор двух партнеров – как они договариваются, как им хорошо. Для меня приятно отозвалась ненасильственная история: что я не хватаю и не тащу партнера показать, как там классно и здорово, а он нехотя соглашается, и опыт для двоих будет так себе. Но во всем остальном для меня это скорее про сугубо парное решение, что для конкретно этих людей будет хорошо конкретно здесь и сейчас.

Олеся: Может, у нас, конечно, просто возрастная деформация, и возможно это течение – это развитие какой-то свободы, которая происходит в отношениях. Я бы здесь однозначно не ставила вето "нет, так нельзя". Так живут и у кого-то это хорошо получается. Но я тебе в дальнейшем предлагаю поговорить, как можно и внутри пары можно разрешать то, о чем говорил Алексей. Это тоже нелегкий, даже адский путь. Потому что, как и говорит Алексей, эти влюбленности правда случаются, чувства возникают, не все внутри пары по отношению друг к другу мы можем, и правда, удовлетворить, а тогда как нам оставаться в паре?

Иван: И нужно ли оставаться в паре? Когда-нибудь мы об этом обязательно поговорим. Давай немного резюмируем то, о чем мы сегодня вели речь. Мы поговорили про два самых ярких, насыщенных эмоционально этапа отношений – слияние, симбиоз и дифференциацию. И поговорили о том, что на этапе дифференциации у нас может наступать период, когда мы видим очень много различий в паре, что создает много сложностей и напряжения. И есть разные пути разрешения этого напряжения. И один из способов нам показал Алексей – это полиамория, где можно было бы через множественный контакт с разными людьми закрывать разные свои потребности. И у кого-то это действительно работает и создает благостный эффект для их пары, для их семьи. Но есть и другой путь – путь работы над собой и отношениями, где двое людей учатся договариваться, понимать друг друга, как им взаимодействовать друг с другом, с учетом того, что они точно не такие, как были в начале отношений.

Олеся: И в этом тоже будут свои сложности и свои бонусы.

Иван: И третий путь – разойтись. Потому что этап дифференциации - это действительно хорошая точка, когда можно поблагодарить партнера, признать, что у нас есть некий опыт, но – увы и ах – дальше по ряду причин мы не можем быть вместе.

Олеся: Да, мы за любой вариант развития.

Иван: По-моему, сегодня программа получилась довольно яркой и эмоциональной и надо дать нашим зрителям немного прийти в себя после таких откровений нашего гостя.

Олеся: Я была очень рада с тобой поболтать на эту тему. Надеюсь, это не в последний раз.

Иван: Друзья, мы будем рады видеть вас в новых передачах программы "Психология на кухне". С вами были ее ведущие – Иван Хроменков и Олеся Михайлова. До новых встреч!

Следите за новыми выпусками проекта в канале "Психология на кухне".

Видео: Piter.TV