Психология на кухне: дружба, секс и все дела

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной, а также дружба между бывшими? На эту тему есть немало разнообразных теорий, в которых и будут разбираться эксперты в последнем выпуске этого сезона "Психологии на кухне".

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог-консультант Катерина Притчина. Приглашенные гости: практикующий психолог, телесный практик, танцедвигательный терапевт Элина Килинкарова и психолог-психоаналитик Кира Бергвинд.

Бытует несколько мнений про дружбу между мужчиной и женщиной: что это отложенный секс; что это дружба ради того, чтобы потом были отношения, а третьи уверены, что один из друзей точно любит другого.

Существует некий страх, что если мужчина и женщина дружат, а потом переходят некую черту, например, сексом, то назад в дружбу пути нет. Такой же стереотип есть и среди дружбы бывших: ведь в одну реку дважды не войдешь. Иногда люди только на основе подобных стереотипов и боязни неудачи не вступают в дружеские отношения с противоположным полом.

Дружба между мужчиной и женщиной существует, считает психолог Элина Килинкарова, однако это путь проб и ошибок, а также честных вопросов к самому себе "Что сейчас происходит?" и ответа на них.

Психолог-психоаналитик Кира Бергвинд также считает, что теоретически дружба между мужчиной и женщиной существует, но для начала следует разобраться со стереотипами вокруг этого.

Главное не потерять цель, для чего люди дружат, комфортно ли вам рядом с этим человеком и не ущемлять при этом свои чувства, отмечает психолог-консультант Катерина Притчина.

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Видео, фото: Piter.TV