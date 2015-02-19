Психология на кухне. Посторонним В: что такое личные границы?

В юбилейном десятом выпуске шоу психологи доступным языком рассказывают о понятии личных границ: что это за границы и как их правильно выстраивать.

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог, психодраматист, ведущая психологических и интервизорских групп, волонтер психологической группы "Выход" Катерина Путинцева. Приглашенные гости: семейный психолог, сексолог Татьяна Клец и зритель программы Тимир.

"История с личными границами набила оскомину. И мы прекрасно понимаем, что это вроде бы что-то очень важное, это должно быть... Но для большинства людей это остается сферическим конем в вакууме. И что делать, как взаимодействовать, каким образом их выстраивать?",



— отмечает психолог Иван Хроменков.

Можно точно не знать, что такое личные границы, но хорошо чувствовать, когда они нарушаются, считает Катерина Путинцева.

Можно провести аналогию между личными и государственными границами: их также можно закрыть, открыть, устроить экономический коридор, свободную экономическую зону.

Если в детстве родители позволяют ребенку обозначать свои границы и говорить о них, то, взрослея, человеку проще их чувствовать интуитивно. При этом важно, что с разными людьми границы могут варьироваться.

У человека есть природный врожденный рефлекс: исследовать свои границы, рассказывает Татьяна Клец.

При этом нарушение чужих границ мы часто обосновываем благими намерениями.

О нарушениях наших собственных границ может нам рассказать психосоматика: мы заметим, что подавлено себя чувствуем, это может быть боль в груди, ОРВИ, снижение иммунитета, повышенная тревожность.

Как реагировать на нарушения личных границ? Есть несколько способов: пересказать историю/вопрос ровно так, как ты его услышал ("Я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы я поработал свехурочно?"), спросить "С какой целью интересуетесь?" и третий способ "Вижу, чувствую, думаю" ("Я вижу, что вы хотите мне помочь, но я думаю, что это излишне, потому что...").

Благодарим за предоставленное пространство для съемок наших друзей из Freedom, Казанская, 7.

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Видео, фото: Piter.tv