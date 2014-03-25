Психология на кухне. Никогда такого не было и вот опять: усталость, стресс и апатия

Серость, хандра, стресс — слова, которые хорошо знакомы практически каждому петербуржцу. Именно об этих состояниях пойдет речь в этом выпуске шоу "Психология на кухне".

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог-консультант Катерина Притчина. Приглашенные гости: практикующий психолог, преподаватель йоги и медитации, ведущая групповых психологических программ и подкаста "Йога без коврика" Елена Ломтева и специалист по инклюзивной интеграции инклюзивного центра "Йом-йом" Даша Бурякова.

"Про стресс говорить стыдно и одновременно модно. Стыдно признавать, что ты живешь с негативными эмоциями, модно — потому что можно давать всем советы", — отмечает психолог Катерина Притчина.

Любое событие, как негативное, так и позитивное может стать стрессом для нашей психики. Например, пандемия или договоренность партнеров съехаться вместе.

"Стресс — это часть нашей жизни. И важно не не испытывать стресс, а правильно научиться с ним справляться", — говорит специалист по инклюзивной интеграции центра "Йом-йом" Даша Бурякова.

Стресс может стать двигателем прогресса, утверждает специалист. Часто стресс — это адаптационный механизм нашей психики и тела, помогающий преодолеть что-то новое.

При этом при возникновении стрессовой апатичной ситуации важно посмотреть и на свое физическое состояние: дефицит витаминов, усталость, отношения со сном, питание, физическая активность и т.д.

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Видео, фото: Piter.tv