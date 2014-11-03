Психология на кухне. За кого ты меня принимаешь? Роли в отношениях

Что делать, если не удается договориться с партнером? Каким образом выстраивать отношения, если они зашли в тупик? Как быть, если один в паре действует из "хочу", а другой из "надо"? Именно эти вопросы стали предметом обсуждения в новом выпуске "Психологии на кухне".

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог, психодраматист, ведущая психологических и интервизорских групп, волонтер психологической группы "Выход" Катерина Путинцева.

В гостях: семейный психолог, арт-терапевт Анастасия Суханова и психолог, женский коуч Наталья Оськина.

Важно с самого начала определить, какие роли в отношениях вообще бывают. Психологический метод над названием транзактный анализ говорит о том, что в каждом человеке живет ребенок, родитель и взрослый. Внутри пары человек действует исходя из этих трех ролей, меняя их в зависимости от обстоятельств. Перекосы в ролях могут приводить к дисбалансу в отношениях.

Позиция родителя всегда связана с какими-либо правилами, он знает, как надо, второго партнера человек в перекосе такой позиции будет "подминать" и ставить в детскую позицию.

Позиция ребенка – это инфантильный человек, который опирается на собственные желания и не готов ответственность за реализацию этих желаний брать на себя.

Взрослая позиция же, в первую очередь, про ответственность и готовность к последствиям после совершенного выбора.

Наиболее зыбкими могут быть пары с ролями родителя и ребенка и ребенка и ребенка. В таких парах нет гибкости при принятии решений, и серьезное событие может выбить партнеров из колеи.

Как занять здоровую позицию взрослого в отношениях? В том числе с помощью определения своих желаний и умении транслировать их другому человеку. При этом "У нас нет этой культуры разговора в паре", – считает психолог Анастасия Суханова.

Важно проанализировать свои поступки и их скрытую выгоду, советует психолог Наталья Оськина. Также можно задавать своему партнеру определенные вопросы, если вы видите, что он проваливается в детскую позицию: "Мы же с тобой оба взрослые?", "Давать поговорим как взрослые люди" или "А что сейчас между нами?". Можно возвращать и себя в настоящий момент фразой "Что происходит со мной прямо сейчас?".

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Видео, фото: Piter.tv