Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов

Глава Минпросвещения оценил работу с детьми участников СВО.

Кандидат на пост российского министра по просвещению Сергей Кравцов пообещал законодателям в нижней палате парламента на пленарном заседании от 14 мая вынести вопрос о повышении квалификации психологов, работающих с детьми в школах. Речь идет о заботе о тех учащихся, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Чиновник заметил, что тема будет подниматься на профильной коллегии от ведомства.

Буквально у нас в пятницу состоится итоговая коллегия министерства просвещения. Одним из вопросов, мы как раз выносим вопрос повышения квалификации школьных психологов, социальных педагогов по работе с детьми, родители которых участвуют в специальной военной операции. Сергей Кравцов, чиновник

Депутаты на пленарном заседании сегодня рассматривают вопрос об утверждении предложенных премьер-министром страны Михаилом Мишустиным кандидатов на рабочие места в профильных министерствах.

Четверть учеников 5-9-х классов в РФ обеспечены бесплатным горячим питанием.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ