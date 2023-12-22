Четверть учеников 5-9-х классов в РФ обеспечены бесплатным горячим питанием

Сергей Кравцов оценил обеспеченность детей в школах горячим питанием.

Около четверти учащихся с пятого по девятый класс школы на территории России получают бесплатное горячее питание за счет существующих региональных программ. Соответствующее заявление законодателям на пленарном заседании в нижней палате парламента сделал кандидат на должность министра просвещения Сергей Кравцов. Чиновник пояснил, что вопрос требует отдельного обсуждения в структуре кабинета министров.

Хочется продолжать этот проект. У нас уже 25% учащихся 5-9-х классов за счет региональных программ обеспечены бесплатным питанием. Возможно, при формировании бюджета на следующий год можно вернуться к этому вопросу. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию от 2020 года предложил организовать в школах бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс. В настоящее время сто процентов обучающихся начальных классов всех государственных образовательных учреждений по стране обеспечиваются горячим питанием за счет денежных средств, выделяемых из федерального бюджета. Профильный министр не исключил возможность распространения программы на учеников средней и старшей школы.

Кравцов: охрана всех школ в новых регионах России обеспечена.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ