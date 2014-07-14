Психология на кухне. Конфликты в отношениях: кто виноват, что делать

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог, психодраматист, ведущая психологических и интервизорских групп, волонтер психологической группы "Выход" Катерина Путинцева.
В гостях: Практикующий психолог, преподаватель йоги и медитации, ведущая групповых психологических программ и подкаста "Йога без коврика" Елена Ломтева и психолог-психоаналитик Кира Бергвинд.
Во время пандемии, когда больше стресса и неопределенности, люди стали чаще приходить к психологам с вопросами разрешения конфликтных ситуаций.
Специалисты отмечают, что большинство людей, обращающихся к психологу из-за конфликтов в семье, спрашивают "Что мне делать с партнером?", и в редком случае "Что мне делать с собой?". Кажется, что это на той стороне что-то не так.
Однако стоит понимать, что в любом конфликте, где участвуют двое, двое несут равноценную ответственность за происходящее.
Психолог Елена Ломтева отмечает, что важно, в каком состоянии вы находитесь перед конфликтом. Люди в ресурсном состоянии, удовлетворенные жизнью в данный момент времени, ссорятся редко. Для улучшения своего состояние специалисты советуют медитировать, работать с дыханием и заниматься спортом.
"Конфликт – это выяснение отношений. Есть просто разные позиции двух людей", – добавляет Ломтева. Не стоит спешить сразу негативно окрашивать происходящее. Лучше вспомнить выражение "В спорах рождается истина".
Еще один совет: не срываться на партнера, как только внутри все закипает. Практика показывает, что если дать себе время, и отложить острый разговор, то накал спадет, и есть шанс поговорить в более спокойной обстановке.
При этом, рассказывает психоаналитик Кира Бергвинд, стоит различать конструктивные конфликты и личные (где уже идет переход на личности). Во втором случае нужно стараться возвращать конфликт в содержательное русло. Кира советует в такие моменты общаться через "Я-сообщения" и говорить исключительно о своих эмоциях и ощущениях.
При ссорах не менее важно признаться себе, что ты злишься, гневаешься, твои чувства нормальны, и принять их.
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Видео: Piter.TV
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