Психология на кухне: неидеальная идеальность

Успех – это к 35 годам иметь квартиру, машину и дачу, а также свой бизнес или выйти замуж до 25-ти и до 30 лет родить... Как жить в мире, где за тебя уже все определено, но ты не вписываешься в общепринятые рамки? Именно об этом пойдет речь в новом выпуске шоу "Психология на кухне".

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог-консультант Катерина Притчина. Приглашенные гости: психолог-консультант, семейный консультант, тренер, ведущий психологических групп Алексей Боченков и психолог-психоаналитик, консультант по семейным отношениям Наталья Рядинская.

Мы живем в мире, где общество навязывает нам идеальность жизни: идеальное тело, отношения, дружба – мы обязаны быть идеальными и соответствовать некому образу. В частности, через соцсети нам прививаются установки успешности. Или, например, в России в медкартах до сих пор признают "старородящими" женщин, рожающих после 27 лет. Даже сами психологи говорят, что сталкиваются с предрассудками и установками относительно своей профессии: психолог – вершитель судеб, у которого все в жизни идеально.

Идеализация влияет на все сферы жизни, в том числе, на отношения, где со временем становится причиной конфликтов и разочарования в партнере.

"Люди не склонны видеть других людей с их разнообразием. Такова реальность, и в ней очень дискомфортно, потому что человек шире, чем любое представление и любая роль", – говорит психолог-консультант Алексей Боченков.

Мысли о следовании идеальному образу могут вызывать в человеке целый спектр эмоций: от злости до стыда.

При этом следует помнить, что штрихи неидельности в каждый момент создают совершенство, считает Алексей Боченков. И, на самом деле, мы в каждый момент времени совершенны, будучи неидельными. Также важно смещать негативные мысли на положительную сторону, и подмечать в себе что-то хорошее, в чем вы сильны.

Желание встретиться с собой настоящим и принять себя неидеального – шаг в сторону "неидеальных идеальных" отношений, считает консультант по семейным отношениям Наталья Рядинская. Не стоит идти в брак ради внешней картинки, важно позволять себе быть собой и принимать факт того, что люди не должны подходить тебе.

Резюмируя, стоит отметить, что, чтобы не стать несчастным в погоне за идеальностью, стоит: честно разговаривать с собой и понимать, чего вы хотите и не хотите на самом деле, начать экспериментировать и позволять себе пробовать не только продиктованное обществом, а в отношениях – не вещать ярлыки на партнера.

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Видео: Piter.tv