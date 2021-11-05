Психология на кухне: неидеальная идеальность

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и психолог-консультант Катерина Притчина. Приглашенные гости: психолог-консультант, семейный консультант, тренер, ведущий психологических групп Алексей Боченков и психолог-психоаналитик, консультант по семейным отношениям Наталья Рядинская.
Мы живем в мире, где общество навязывает нам идеальность жизни: идеальное тело, отношения, дружба – мы обязаны быть идеальными и соответствовать некому образу. В частности, через соцсети нам прививаются установки успешности. Или, например, в России в медкартах до сих пор признают "старородящими" женщин, рожающих после 27 лет. Даже сами психологи говорят, что сталкиваются с предрассудками и установками относительно своей профессии: психолог – вершитель судеб, у которого все в жизни идеально.
Идеализация влияет на все сферы жизни, в том числе, на отношения, где со временем становится причиной конфликтов и разочарования в партнере.
"Люди не склонны видеть других людей с их разнообразием. Такова реальность, и в ней очень дискомфортно, потому что человек шире, чем любое представление и любая роль",
– говорит психолог-консультант Алексей Боченков.
Мысли о следовании идеальному образу могут вызывать в человеке целый спектр эмоций: от злости до стыда.
При этом следует помнить, что штрихи неидельности в каждый момент создают совершенство, считает Алексей Боченков. И, на самом деле, мы в каждый момент времени совершенны, будучи неидельными. Также важно смещать негативные мысли на положительную сторону, и подмечать в себе что-то хорошее, в чем вы сильны.
Желание встретиться с собой настоящим и принять себя неидеального – шаг в сторону "неидеальных идеальных" отношений, считает консультант по семейным отношениям Наталья Рядинская. Не стоит идти в брак ради внешней картинки, важно позволять себе быть собой и принимать факт того, что люди не должны подходить тебе.
Резюмируя, стоит отметить, что, чтобы не стать несчастным в погоне за идеальностью, стоит: честно разговаривать с собой и понимать, чего вы хотите и не хотите на самом деле, начать экспериментировать и позволять себе пробовать не только продиктованное обществом, а в отношениях – не вещать ярлыки на партнера.
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Видео: Piter.tv
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