Спрос на психологов в Петербурге поднялся на 52%

Одновременно с этим наблюдается жёсткая конкуренция в сфере.

С начала текущего года в Северной столице начал резко расти спрос на психологов. По данным пресс-службы HH.ru, показатель вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Одновременно с этим наблюдается жёсткая конкуренция в сфере: так, на одну вакансию психолога приходится 41 резюме при норме в 5-7 откликов на предложение.

Добавим, что за год средняя зарплата психологов возросла на 2 тыс. рублей. Как правило, заработок в этой сфере составляет от 35 тыс. до 65,2 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что зарплата курьеров в Петербурге растёт на фоне дефицита кадров.

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