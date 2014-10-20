Психолог рассказал петербуржцам, как не выгореть на работе

Это состояние, когда человеку не хватает энергии.

В России недавно отметили День психолога. Геннадий Бревде, член-корреспондент Международной академии психологических наук, поделился с "Петербургским дневником" своими мыслями о том, как предотвратить профессиональное выгорание. По словам специалиста, это состояние, когда человеку не хватает энергии. Энергия, как сила, рождается желанием: "Хочу – значит, смогу и буду". Желание творить, работать, действовать – это вдохновение. Оно является источником творческого процесса, условием полной жизни. Вдохновение – двигатель креативности, признак удовлетворённости жизнью.

Также Геннадий Бревде уточнил, что неучастие в творчестве приводит к выгоранию. Музыкант, который исполняет свою музыку перед пустым залом, не вызывает отклика аудитории. Постепенно музыкант теряет вдохновение, и тогда он уходит из сцены. В бизнесе такое поведение называется burnout.

Психолог считает, что можно, занимаясь работой, находить энергию в хобби.

Ранее мы сообщили о том, что зарплаты творческих специалистов выросли в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")