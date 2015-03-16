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Зарплаты творческих специалистов выросли в Петербурге
Сегодня, 12:52
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Зарплаты творческих специалистов выросли в Петербурге

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Особенно заметно увеличилась оплата труда реставраторов – их доходы выросли на 37%.

Осенью 2024 года в Петербурге зарплаты работников социальной сферы, искусства и культуры поднялись на 35% по сравнению с предыдущим годом и достигли среднего показателя в 78 666 рублей, согласно исследованию сервиса "Авито Работа".

Особенно заметно увеличилась оплата труда реставраторов – их доходы выросли на 37%. На втором месте по росту зарплатных предложений за год оказались сотрудники автосервиса – их средний заработок увеличился на 26% и составил 122 756 рублей в месяц.

Третье место занимает строительная отрасль, где средние зарплаты строителей и ремонтников, дизайнеров и проектировщиков увеличились на 22%. Теперь они получают 104 326 рублей в месяц при полной занятости и 95 130 рублей – при частичной.

Для бетонщиков ситуация улучшилась на 56% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото:  Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")

Теги: профессии, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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