Психолог не одобрила идею петербургских депутатов о досмотре школьников

Психолог Анастасия Семенова поделилась мнением с spb.aif.ru, выразив обеспокоенность тем, что осмотр личных вещей подростка сторонним лицом способен спровоцировать дополнительное психологическое напряжение у школьника.

Она подчеркнула, что принудительная проверка может усилить чувство тревоги, раздражения и агрессии у учеников, чья нервная система еще нестабильна.

Специалист напоминает, что каждому знакомы моменты несправедливых обвинений, которые вызывают ощущение стыда и дискомфорта. Она задаётся вопросом, как дети воспримут реакцию сверстников на процедуру осмотра, учитывая возможное осуждение и насмешки со стороны окружающих.

Семенова уверена, что подростки, намеревавшиеся принести запрещенные предметы, скорее всего, найдут альтернативные способы решения вопроса.

Напомним, что сейчас в Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассматривают инициативу введения досмотра школьников при входе в учебные заведения. Предлагается передать полномочия соответствующим служащим частных охранных предприятий и выработать четкую систему допуска в образовательные учреждения.

