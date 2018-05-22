Петербургские депутаты обсудили внедрение личных досмотров в школах

Через видеоконференцсвязь к заседанию присоединился парламентарий Государственной думы Николай Валуев, высказавшись о важности усиления мер безопасности в свете тревожных сообщений о проносе оружия учащимися.

На заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности в Санкт-Петербурге депутаты рассмотрели инициативу о введении процедуры личного досмотра школьников.

Через видеоконференцсвязь к заседанию присоединился парламентарий Государственной думы Николай Валуев, высказавшись о важности усиления мер безопасности в свете тревожных сообщений о проносе оружия учащимися. По словам депутата, практика незаконного проникновения вооружённых предметов в школу становится актуальной проблемой в условиях информационной агрессии, а подростки становятся уязвимы к внешнему воздействию, провоцируя совершение противоправных деяний.

Член законодательного органа Константин Чебыкин привел факты произошедших инцидентов, включая случай нападения ученика на учителя с использованием ножа в гимназии №191 Петербурга. Он обратил внимание на правовой пробел: частные охранники не уполномочены осуществлять личные досмотры, а учащиеся вправе отказываться от осмотра.

Одним из решений предлагается внесение изменений в законодательство на федеральном уровне, которые позволят сотрудникам образовательной сферы проводить осмотры, а также обязательное лицензирование служб охраны. Депутаты рассматривают возможность оснащения школьных помещений оборудованием для выявления потенциально опасных предметов — интерскопами.

Уже разработаны методические рекомендации от Росгвардии по единым инструкциям, которые не требуют значительных финансовых ресурсов. Наши предложения, согласованные с губернатором, направляются в Госдуму, где они могут быть рассмотрены ускоренно, сообщил Чебыкин.

Заместитель председателя комитета по образованию Евгений Шкарупин поддержал идею внесения поправок в федеральный закон №77-ФЗ, регулирующий охрану образовательных учреждений.

Кроме того, председатель антитеррористической комиссии Андрей Романов предложил создать централизованную систему проведения досмотров, привлечь к разработке Росгвардию, прокуратуру и другие силовые структуры.

Закрытую часть заседания посвятили дальнейшему рассмотрению вопросов. Процесс сбора рекомендаций продлится до 18 марта, после чего предложения направят в антитеррористическую комиссию для последующего изучения и принятия решений.

