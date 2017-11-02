Создание "черной книги" с перечнем опасных растений поддержали в петербургском ЗакСе

На территории России насчитывается около 580 видов вредоносных чужеродных растений, из которых в нашем городе обнаружено 21.

На заседании Законодательного собрания Петербурга, прошедшем 4 марта, депутаты одобрили инициативу составления специального списка вредных инвазивных растений, популяции которых представляют угрозу для местной экосистемы и подлежат контролю и устранению.

Один из авторов законопроекта, депутат Всеволод Беликов, пояснил, что аналогичные списки уже существуют в четырех субъектах Российской Федерации. Отвечать за формирование перечня инвазивных растений предложено исполнительной власти Санкт-Петербурга. По словам депутата Александра Ходоска, на территории России насчитывается около 580 видов вредоносных чужеродных растений, из которых в нашем городе обнаружено 21.

Ходосок добавил, что принятие документа позволяет разработать систему профилактических и ликвидационных мероприятий по борьбе с опасными растениями, чего ранее не существовало.

