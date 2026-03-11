Стоит ли женщинам хранить подарки от бывших: мнение психолога

Психологически освобождение от предметов прошлого помогает подготовить почву для будущего счастья.

Примерно одна треть жительниц России готова отнести в ломбард подарки, полученные от бывших партнёров, сообщает РИА Новости, цитируя исследование, проведённое ювелирной сетью "585 Золотой".

Женщины чаще всего намерены сдать в залог следующие предметы: украшения, которые перестали носить (58%), повреждённые или поломанные изделия (46%), аксессуары, вышедшие из моды (37%), а также подарки, оставленные прежними романтическими партнерами (35%). Сергей Ланг, семейный психолог и руководитель психологического центра, прокомментировал данную ситуацию изданию "Вечерний Санкт-Петербург". По его словам, любые материальные подарки вызывают у человека конкретные ассоциации и переживания, связанные с моментом их получения и с самим дарителем.

Психолог заметил, что подарки символизируют различные события и настроения: позитивные моменты в отношениях делают их символом радости, а негативные обстоятельства придают вещам отрицательную эмоциональную нагрузку.

Рассматривая ситуацию с бывшими партнёрами, Ланг подчеркнул сложность полного разрыва связей, возникающего в современном обществе. Люди нередко продолжают наблюдение за жизнью друг друга через социальные сети, проверяя привычки и окружение экс-возлюбленных.

Если квартира заполнена предметами, подаренными прежним партнером, Ланг рекомендует избавиться от них, освобождая пространство для новых отношений. Психологически освобождение от предметов прошлого помогает подготовить почву для будущего счастья.

Причины сохранения подарков бывают разными, констатирует психолог. Одни хотят удержать надежду на восстановление отношений, другие воспринимают подарки как знаки личного успеха или своеобразные награды. Третий мотив, связанный с новыми отношениями, состоит в нежелательном воздействии сохранившихся подарков на нынешнего партнера, приводящем к недопониманию и недоверию.

Таким образом, Сергей Ланг советует минимизировать обсуждение происхождения подарков, ведь знание подобной информации может вызвать ненужные подозрения и конфликты.

Фото: Freepik