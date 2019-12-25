Между Выборгом и "Рускеалой" с 18 июня начнет курсировать туристический поезд

Он будет ездить каждую субботу.

С 18 июня между горным парком "Рускеала" и Выборгом будет следовать прямой поезд для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Состав будет отправляться в дорогу каждую субботу в 11:40 от станции "Рускеала", в Выборг он прибудет в 14:55. В обратный путь состав отправится в 15:48. Прибытие в "Рускеалу" запланировано на 18:15. Кроме того, он будет делать остановку на станции "Сортавала".

Поезд будет состоять всего из двух пассажирских вагонов. Третий - вагон-ресторан. Стоимость маршрута составляет 1299 рублей. Отметим, что для определенных категорий граждан есть скидки.

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Фото: пресс-служба РЖД