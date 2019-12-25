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Между Выборгом и "Рускеалой" с 18 июня начнет курсировать туристический поезд
Сегодня, 13:19
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Между Выборгом и "Рускеалой" с 18 июня начнет курсировать туристический поезд

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Он будет ездить каждую субботу.

С 18 июня между горным парком "Рускеала" и Выборгом будет следовать прямой поезд для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

Состав будет отправляться в дорогу каждую субботу в 11:40 от станции "Рускеала", в Выборг он прибудет в 14:55. В обратный путь состав отправится в 15:48. Прибытие в "Рускеалу" запланировано на 18:15. Кроме того, он будет  делать остановку на станции "Сортавала". 

Поезд будет состоять всего из двух пассажирских вагонов. Третий - вагон-ресторан. Стоимость маршрута составляет 1299 рублей. Отметим, что для определенных категорий граждан есть скидки. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в июньские праздники изменится график движения электричек.

Фото: пресс-служба РЖД

Теги: выборг, николаевский экспресс, природа, рускеала, туризм
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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