В Петербурге в июньские праздники изменится график движения электричек

В период праздничных июньских дней изменится расписание электричек, которые отправляются из Петербурга и в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородской пассажирской компании.

Расписание пригородных поездов 11 и 12 июня будет осуществляться по графику субботы, 13 июня — по графику воскресенья. Напомним, 13 июня в этом году выходной день, несмотря на то, что это понедельник.

Дизель-электропоезда № 6673/6674, курсирующие на участке Санкт-Петербург- Балтийский – Сланцы будут курсировать согласно календарным дням недели.

На Финляндском направлении 12 июня не будет курсировать поезд №6514 на участке Сосново - Санкт-Петербург- Финляндский. На Московском и Северном направлениях в этот день не будут курсировать целый ряд поездов. Например, № 7405 на участке Тихвин – Санкт-Петербург – Ладожский.

Все изменения можно посмотреть на сайте СЗППК.

Фото: Piter.tv