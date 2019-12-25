Прямые рейсы в Индию из Петербурга запустят в 2024 году

Администрация Петербурга активно сотрудничает с международными партнерами для открытия новых прямых рейсов из аэропорта "Пулково" и увеличения частоты полетов на существующих направлениях.

Прямое авиасообщение между Петербургом и Индией планируется установить уже в текущем году. Об этом заявил губернатор города в интервью ТАСС.

Администрация Петербурга активно сотрудничает с международными партнерами для открытия новых прямых рейсов из аэропорта "Пулково" и увеличения частоты полетов на существующих направлениях. Градоначальник подчеркнул, что аэропорт "Пулково" успешно восстановил пассажиропоток после пандемии COVID-19 и введения западных санкций.

Воздушная гавань Северной столицы планирует в ближайшее время увеличить годовой пассажиропоток из стран Ближнего Востока и Индии до 2,5 млн человек, а с учетом Китая - до пяти млн.

Ранее мы сообщили о том, что с 13 июня из Петербурга начнут летать самолёты в Батуми.

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