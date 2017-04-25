Более 200 школьных лагерей работают в Петербурге

По словам Ирины Потехиной, это связано в том числе и с тем, что школ стало много.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" сообщила о том, что в городе работают более 200 школьных лагерей.

По словам чиновника, если еще 3 года назад для того, чтобы получить место в летнем лагере, нужно было приложить много усилий, то сейчас ситуация изменилась.

Это связано в том числе и с тем, что школ стало много, и, конечно, было важно, чтобы эти школы работали и летом для ребят вот в таком режиме. У нас сегодня 215 городских лагерей: то есть, практически третья часть школ работает на детский отдых. В каждой школе, где открыт лагерь, есть детки с ОВЗ или инвалидностью. Мы в этом году увеличили количество мест. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что стартует проект по восстановлению и строительству детских лагерей в Петербурге. Отобрали 18 наиболее крупных участков.

Фото: pexels