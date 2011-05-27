Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко пообщается с горожанами 23 октября

Он ответит на вопросы, которые касаются безопасности, межнациональных отношений и миграционной политики.

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Игорем Потапенко состоится 23 октября в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Он ответит на вопросы горожан, которые касаются безопасности, межнациональных отношений и миграционной политики.

Игорь Васильевич координирует деятельность двух комитетов – по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Все вопросы можно отправить на страницу Игоря Потапенко во "ВКонтакте" или задать по телефону: 246-79-49.

Фото: ВКонтакте / Игорь Потапенко