Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко пообщается с горожанами 23 октября

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Игорем Потапенко состоится 23 октября в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Он ответит на вопросы горожан, которые касаются безопасности, межнациональных отношений и миграционной политики.
Игорь Васильевич координирует деятельность двух комитетов – по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Все вопросы можно отправить на страницу Игоря Потапенко во "ВКонтакте" или задать по телефону: 246-79-49.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге состоялась прямая линия с вице-губернатором Владимиром Княгининым.
